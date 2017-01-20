Героиня нового фильма ARD: «Три бугая из WADA тащили меня в комнату...»:

Российская спортсменка Анастасия Баздырева заявила, что сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) применяли к ней силу, чтобы добиться от нее признательных показаний о принятии допинга. С таким заявлением легкоатлетка выступила в преддверии выхода нового фильма немецкого телеканала ARD, посвященного массовому употреблению допинга в российском спорте. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Russia Today»

«… в 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю — фактическими на тот момент, или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чём со мной пытаются побеседовать такими методами», - заявила Баздырева.

«После, в докладе WADA я была характеризована как «агрессивная и не идущая на контакт». То есть, три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне просто страшно в тот момент было» - говорит Баздырева.

В интервью спортсменка также раскрывает личность информатора немецких журналистов – российского бегуна Андрея Дмитриева. По словам Баздыревой, максимальным достижением легкоатлета стало участие в юниорском чемпионате в 2009 году.

«Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Что бы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду», - заявила Баздырева.

Дмитриев ранее заявлял, что 98% всех российских бегунов принимают запрещенные препараты. По словам атлета, идея, будто без допинга невозможно добиться серьезных результатов, а также государственная поддержка дисквалифицированных атлетов - две доминирующие идеи среди российских спортсменов и тренеров. По информации Баздыревой, Дмитриев дал интервью немецкому телеканалу 7 января 2017 года. Премьера же фильма ARD намечена на 22 января. Как предполагает Баздырева, на следующий же день после трансляции «расследования» представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) прилетят в Москву на личную встречу с бегуном. В интервью, по словам Баздыревой, Дмитриев «только добавит негатива в адрес российских спортсменов».

Анастасию Баздыреву дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ 24 августа 2015 года. Все медали и призы в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года у спортсменки изъяли. Кроме того, были аннулированы все ее результаты.

Первый фильм немецкого телеканала ARD, посвященный массовому употреблению допинга в российском спорте, стал поводом для начала масштабной акции против российского спорта. В ноябре 2015 года WADA обвинила Россию в существовании в стране государственной системы сокрытия положительных допинг-проб. Кроме того, организация выступила с требованием отстранить всех российских легкоатлетов со всех международных соревнований. Московскую антидопинговую лабораторию в WADA потребовали закрыть за уничтожение полутора тысяч допинг-проб.