«Три бугая из WADA тащили меня в комнату...»: героиня нового фильма ARD дала интервью RT

Российская легкоатлетка Анастасия Баздырева за два дня до выхода очередной серии «разоблачений» о допинге в России дала интервью RT. Спортсменка рассказала, какими методами добиваются признаний сотрудники WADA, а также как журналисты канала ARD оказывают давление на будущих героев фильмов и что собой представляет новый информатор Андрей Дмитриев.

«На телеканале ARD готовится новый фильм с интересными фактами о допинге и свидетельствами осведомителей. Смотрите в воскресенье 22 января», — написал Зеппельт в своём Twitter.

Впрочем, ранее всю интригу от выхода фильма разрушила спортсменка из Екатеринбурга Анастасия Баздырева, дисквалифицированная за употребление допинга. В своём Facebook она рассказала много подробностей о новой части телесаги ARD.

В частности Баздырева отметила, что главным героем-осведомителем фильма станет её коллега российский бегун на 1500 метров из Нефтеюганска Андрей Дмитриев, максимальным достижением которого в спорте является участие в юниорском чемпионате мира-2009.

«Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Что бы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду», — написала спортсменка.

Сам Дмитриев уже отмечался высказываниями в адрес отечественного спорта. В декабре прошлого года он писал в собственном блоге, что 95-98% российских бегунов принимают допинг.

«В России это обычное дело, здесь все уверены, что невозможно без допинга бегать быстро, а все допинговые скандалы России — заговор США. Люди говорят: «все в мире используют допинг, особенно американцы, но они сделали из России козла отпущения». Эта теория заговора вместе с тщательной поддержкой дисквалифицированных спортсменов – две доминирующие идеи среди российских спортсменов и тренеров», — объяснял Дмитриев.

RT связался с Анастасией, чтобы узнать, откуда она получила информацию о премьере и что думает по этому поводу.

— В четверг вы оставили в социальной сети пост, непрозрачно намекающий на то, что на днях выйдет новый фильм-расследование телекомпании ARD о применении допинга российскими спортсменами в массовом порядке. Вы уверены в этом?

— Да, абсолютно. Сначала не хотела говорить о том, откуда я узнала. Однако потом поняла, что молчать нельзя. Во-первых, я не единственная, кто посвящён во все детали и, наверняка, слухи уже поползли. Во-вторых, не люблю, когда люди торгуют своей родиной и готовы сдают с потрохами всех. Причём даже тех, кого они толком не знают.

— Речь сейчас идёт о том самом Андрее Дмитриеве?

— Да. К огромному сожалению, падкие на сенсации журналисты, как правило, не хотят знать особенности психологического и фактического портрета тех людей, которые «раскрывают всю правду». Мне противно от одной мысли, что я общалась с человеком, который согласился за тридцать сребренников выдумать несуществующие истории и факты.

— Иными словами Дмитриев станет для России Степановой «в юбке» – очередным разоблачителем и автором сенсации?

— Да, выходит что так.

— Откуда вы узнали о том, что выйдет фильм и Дмитриев снялся в нём?

— На днях мне пришло письмо от немецкого журналиста. Это был своего рода ультиматум. Мне дали время до 10 часов утра субботы, 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы. Я поинтересовалась у автора, на каком основании он интересуется моей личной жизнью и почему я обязана уложиться в срок.

— И что он ответил?

— Что это якобы обычное журналистское расследование и он заинтересован в моей интерпретации известных ARD фактов.

— Вы согласились?

— Сначала думала оставить без ответа. Но потом посчитала это неправильным. Молчание могли бы использовать против из серии «русские затаились как партизаны, значит, они в самом деле виноваты». Хотя, опасаюсь, в финальную редакцию фильма всё равно попадёт только то, что нужно им.

— Вопросы задавались жёсткие?

— Да. Сразу поняла, что грядёт новая волна грязи. Это очередная попытка доказать, — в России существует покрываемая государством система допинга. Наверняка, будут уверять, что на самом деле никаких мер для её ликвидации не было принято, что всё продолжается. Я этими псевдо расследованиями и фильмами уже сыта по горло. Другую сторону никто не пытается слушать.

— Вы про себя?

— В том числе. Знаете, в 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю — фактическими на тот момент, или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чём со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это…

— А что?

— После, в докладе WADA я была характеризована как «агрессивная и не идущая на контакт». То есть, три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне просто страшно в тот момент было.

— Вернёмся к истории с фильмом , если позволите. Много ли ещё наших легкоатлетов будут в нем фигурировать?

— Давайте по порядку. Я узнала о дисквалификации в конце декабря. До этого была просто отстранена. В принципе, это одно и то же, с той лишь разницей, что отстранённый спортсмен – имеет право тренироваться, но не на одних базах со сборной России. И лучше без других спортсменов, чтоб не подставлять никого.

Я сейчас тренируюсь у мужа, с ним же езжу на сборы. Осенью мы поехали в Киргизию, село Бостыри, жили там на съёмных квартирах. Осенью меня там увидел Андрей Дмитриев. Тогда не понимала, почему его моё присутствие задело. Мол, что это она тут тренируется вместе, раз в докладе WADA упомянута — значит, пусть дома сидит на диване и отдыхает. Сама не слышала, но общие знакомые слова передали. Когда мы с ним самим пересекались ничего подобного не слышала, вёл себя нормально, здоровался.

— Вы с Андреем познакомились в Киргизии, или знали заранее?

— Откуда я его знать могла. Честно, даже не слышала о таком легкоатлете. Да, что я. Он для многих в лёгкой атлетике "noname", как говорят в Штатах. Кстати он там и учился в каком-то военном институте. Вернулся в Россию, почему-то не получив диплом. И пытался бегать. Особо без успехов.

— Какое ему вообще было дело до того, где и с кем вы тренируетесь?

— Вероятнее всего, что захотел дешёвой славы. Знаете, я очень хочу обладать возможностью поехать или полететь тренироваться в любой уголок земного шара и не должна ни перед кем отчитываться, кроме представителей системы АДАМС. Не хочу думать, что кому-то может не понравится мой кросс вдоль шоссе, если я буду бегать самостоятельно. Я в Киргизии бываю дважды в год с 14 лет – весной и осенью. Нынешняя осень ничем не отличалась от предыдущих, кроме того, что я не была ни на каком сборе.

— Словом, его задел один факт вашего присутствия…

— Видимо. Он всячески старался связать нас с бывшим тренером Юлии Степановой – Владимиром Казариным. Что тот якобы тоже меня тренирует. А я понятия не имею, где Казарин. Но Дмитриеву всё равно. Он даже как-то заявился в манеже, где я живу и тренируюсь в Екатеринбурге. Мы были с мужем, но без Казарина.

— Почему его вообще начали слушать?

— Андрей ведёт свой блог, не пользуется бешеной популярности. Сорит штампами и клише о России в социальных сетях. Любой здравомыслящий заметит, что он делает это для своих американских товарищей: дескать, в России и медведи на улицах бродят, и беспросветное взяточничество, и легкомысленны красивые девушки повсюду…

— А потом на волне популярности он захотел заработать?

— Андрей состряпал пост, который весело и задорно разошёлся по СМИ наших западных доброжелателей. Этого ему показалось мало, и он обратился в ARD. Наверное, захотел как Степанова получить премию в 10 тысяч евро от Фонда поддержки жертв допинга, но признаётся, что борется исключительно из лучших побуждений

— Вы написали, что Дмитриев считает себя элитным спортсменом. Что конкретно имели в виду?

— Его надо спросить. Говорит иностранцам: «Я — в авангарде российского бега, все нюансы изнутри знаю». А на самом деле – вообще спортсмен среднего даже для России уровня. Тот, кто питается слухами, нанизывая на них домыслы. Наверняка наговорил ARD сплетен, а ВФЛА и Министерство спорта потом расхлёбывать будут. Не удивлюсь, если окажется, что 200 человек находятся в зависимости от Казарина и всех нас Путин кормит допингом с ложечки.

— Не пытались с ним поговорить на эту тему после того, как с вами связался журналист с ARD?

— Конечно, пыталась. Причём давно, но он мне не отвечает. Только когда я на его персональной странице комментарии оставляла на английском — отвечал. Телефон же давно не берёт. Хотя однажды как-то мы беседовали. Хотела, чтобы он понял, что он не сослужит добро российской лёгкой атлетике, а лишь поможет ей дольше не всплывать со дна. — Как давно Дмитриев дал интервью ARD?

— По моей информации 7 января.

— Кого ещё «подставил» своими рекомендациями Дмитриев?

— Он должен был назвать имена тренеров, замешанных в «системе», но это пока только слухи. Забавно, что я предлагала ARD посмотреть на мою страничку в системе АДАМС, которую постоянно обновляю. Но им, похоже, такая информация была не нужна.

— По-вашему, какая реакция последует на выход фильма?

— 23 января представители IAAF в Москве проведут встречу с Дмитриевым, чтобы из первых уст получить от него информацию. Думаю, он только добавит негатива в адрес российских спортсменов и станет новой Юлией Степановой. Теперь после его слов в IAAF скажут, что русские не исправляются, что ситуация в нашем спорте не меняется. А ещё, наверняка, будут критиковать за то, что мы не приняли обратно «героя» Дмитриева, как не приняли ту же Степанову.

Напомним, что именно картина немецкого телеканала о системном употреблении допинга в отечественной лёгкой атлетике стала отправной точкой для начала масштабной акции против российского спорта. В ноябре 2015-го WADA обвинила ФСБ России во вмешательстве в спортивные дела, рекомендовала отстранить всех российских легкоатлетов от международных соревнований, а стране не выставлять легкоатлетическую команду на Олимпиаду-2016.

За пару дней до того экс-президент IAAF Ламину Диак был арестован в Париже по подозрению в получении взяток от российских легкоатлетов за сокрытие допинговых скандалов.

WADA не только обвинило российских спортсменов в массовом употреблении допинга, но и заявило, что московская антидопинговая лаборатория должна быть лишена аккредитации, а её руководителя необходимо уволить. Якобы его заставили уничтожить почти полторы тысячи допинг-проб.