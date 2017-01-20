Скончался хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров

Хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров умер на 48-м году жизни. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Объединенной федерации хоккея Башкирии.

Уточняется, что причиной смерти Кадырова стала тяжелая болезнь - астроцитома третьей степени (опухоль мозга).

Рафаэль Кадыров работал на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с момента ее создания. В сентябре прошлого года он стал вторым в истории российского хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных в качестве главного арбитра матчей. Также он работал на нескольких чемпионатах мира.