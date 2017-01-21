Родченков: не верю, что на Олимпиаде можно победить без фармакологии

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выразил мнение, что победа на Олимпийских игра невозможна без применения фармакологических средств.

"Я не верю, что можно выиграть Олимпийские игры без какой-либо фармакологической поддержки", - приводит слова Родченкова, произнесенные в документальном фильме о допинге в России, Variety.

Премьера ленты "Икар" состоялась 20 января в рамках фестиваля независимого кино "Сандэнс" в США.