Президент "Реала" Перес намерен продать Роналду до завершения контракта

Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает продать нападающего Криштиану Роналду до того, как истечет срок контракта португальского футболиста, сообщает Don Balon. Действующее соглашение 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Испанское издание утверждает, что Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19. Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберется в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.