«Фуркад сам помог мне выиграть»: Шипулин о своём первом триумфе на этапе КМ в сезоне

После долгожданной победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве Антон Шипулин удивлялся своему успеху в «нелюбимой» дисциплине, изъявлял желание посетить заседание исполкома IBU по докладу Ричарда Макларена и благодарил главного конкурента Мартена Фуркада за два промаха на огневых рубежах.

«Я не люблю эту гонку, но всегда мечтал её выиграть»

2017-й год начался для Шипулина не слишком удачно. Антон провалил оба немецких этапа и лишился второй строчки в общем зачёте Кубка мира. Однако в милой сердцу россиянина итальянской Антерсельве его, наконец, прорвало, причём в индивидуальной гонке, которую он откровенно называл нелюбимой. Мало того, ему впервые в карьере удалось выиграть «индивидуалку» в рамках КМ. Шипулин допустил лишь один промах, и этого хватило для того, чтобы обойти непобедимого Мартена Фуркада. Француз, в свою очередь оставил незакрытыми две мишени.

«Действительно, мне очень нравится Антхольц, здесь была одержана первая победа. Не сказал бы, что самочувствие было идеальным, но бежалось неплохо. Спасибо болельщикам за поддержку, а Мартену за то, что помог выиграть. Для меня победа в индивидуальной гонке — сюрприз. Я не очень люблю этот вид программы, но всегда мечтал её выиграть. Рад, что это, наконец, произошло — и к тому же в Антхольце, где я всегда выступаю хорошо. Надеюсь, это не последняя победа в этой дисциплине. Сегодня погода была хорошая. Когда бежали девушки, были сильные порывы ветра, а сегодня почти штиль. Проблем со стрельбой не возникало», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Рассказал Антон и о нелёгкой работе в горах. По его словам бежалось биатлонисту вполне комфортно, и получилось даже прибавить по ходу дистанции.

«После промаха на „лёжке“ ушёл четвёртым, и даже удалось посмотреть на табло. Потом уже перешёл на вторую позицию. Силы были. Не сказал бы, что сегодня бежалось очень легко. Начал гонку спокойно, поскольку знал, что бежим в горах, а они быстрого первого круга не прощают. После того как вкатился, понял, что после ошибки у меня есть ещё силы и надо стараться отыгрывать отставание, поскольку на последнем рубеже мало кто даст шанс. Но соперники преподнесли хороший подарок, за что им очень благодарен», — поведал триумфатор.

«Сегодня бежалось тяжело»

Также россиянин заявил, что пропустит субботнюю эстафету ради воскресного масс-старта. Шипулин решил «пожертвовать» гонкой ради подготовки к грядущему чемпионату мира. Любопытно, но аналогичное решение принял и Фуркад. Не часто от пятикратного обладателя Кубка мира можно услышать признание в нехватке сил...

«Две недели в Оберхофе и Рупольдинге были непростыми. Сегодня бежалось тяжело, хоть я и в хорошей форме. В прошлые годы мне не очень везло в Антхольце, но в индивидуальных гонках я выступаю обычно хорошо. Не знаю, почему в Антхольце я не так успешен, но я готовлюсь к нему так же, как и к другим этапам. Рад снова вернуться на подиум, но две ошибки — это многовато», — посетовал Мартен.

А вот бронзовую награду неожиданно удалось завоевать украинцу Сергею Семёнову, который в этом сезоне лишь раз заезжал в первую десятку на этапах КМ. Секретом успеха стал всего один промах на четырёх огневых рубежах.

«Подиум не стал для меня сюрпризом, потому что ещё вчера я заметил, что многое будет зависеть от стрельбы. Я понимал, что нуждаюсь в „чистой“ работе, и тогда всё получится. Сегодня я стрелял достаточно уверенно. После промаха последним выстрелом я продолжал бороться, понимая, что ещё можно занять высокое место. Хорошо, что мне удалось забраться на подиум незадолго до предстоящего чемпионата мира. Сейчас я чувствую, что нахожусь в неплохой форме», — признался украинец.

«Ехал вместе с Фуркадом. Он не впечатлил»

Если Шипулин, наконец, сумел показать хороший результат, то остальные россияне порадовать не смогли. Матвей Елисеев вовсе финишировал 87-м, а Дмитрий Малышко расположился только на 64-м месте, смазав впечатление от обнадеживающего выступления на предыдущем этапе в Рупольдинге. В первую десятку помимо Шипулина из отечественных биатлонистов попал только Максим Цветков, показавший седьмой результат с одним промахом. А ведь если бы не досадная помарка на последнем рубеже — 25-летний спортсмен стал бы вторым.

«Ещё на четвёртом круге стало немного подёргивать, сводить ноги. Дёргало икроножную мышцу, потом стало немного «колотить». Четвёртый выстрел дался очень тяжело, а последний куда-то улетел», — объяснил причину неудачи Цветков.

«Функциональная готовность сейчас хорошая, выдержал длинную дистанцию. Я хорошо разогнался на старте, на первом круге чувствовал себя очень хорошо, и лыжи ехали. Потом стало немного хуже, и решил, что нужно удерживать скорость на одном уровне на следующих кругах, а потом выдать свой максимум на финишном круге. В принципе так и получилось, как хотел», — добавил Максим.

А вот Антон Бабиков в горах снова порадовать не сумел. Не блистал биатлонист в Поклюке, не блещет и в Антерсельве — только 39-е место. Несмотря на неудачный результат, Бабиков не стал посыпать голову пеплом и нашёл в себе силы порадоваться за тёзку.

«Мы просто меняемся позициями, и сегодня лучший — Антон, в другие дни — Дима, я или Максим. Это очень хорошо, что у нас такая команда. Несмотря на то, что у меня сегодня не лучшая гонка, на этом концентрироваться не нужно. Думаю, я доказывал себе и всем не раз, что это не будет продолжаться вечно. В следующих гонках, уверен, буду сильнее и покажу гораздо более высокий результат», — пообещал Бабиков.

Больше всего же Антону запомнилось соседство на дистанции с Фуркадом. По словам россиянина, он два круга ехал рядом с именитым соперником и остался не слишком впечатлён его работой на дистанции. Выходит, даже со стороны было заметно, что гонка Мартену не слишком удалась.

«Два круга ехал с Фуркадом, но у него не было сверхскорости, хотя были участки, где он действительно сильно отрабатывал. Несколько недоволен был лыжами. Первый круг они ехали хорошо, потом чуть сбавили», — подчеркнул Бабиков.

Ну а уже после окочания индивидуалки стал известен состав мужской эстафетной четвёрки. Честь сборной России в Антерсельве будут отстаивать Цветков, Малышко, Бабиков и Евгений Гараничев.

«Мы слишком много говорим о допинге»

Практически ни одна беседа с журналистами в текущем сезоне не обходится без вопросов о допинге, и на этот раз она муссировалась особенно активно, ведь именно в Антерсельве в субботу пройдёт заседание исполкома IBU по докладу Ричарда Макларена, которое намерен посетить, в том числе, президент СБР Александр Кравцов. На этом же мероприятии будет рассмотрено письмо с призывом ужесточить наказания за употребление допинга, подписанное более чем 170 биатлонистами. Возможно, на заседании появятся и некоторые российские спортсмены. Например, Шипулин такое желание изъявил.

«Не хочу ли присутствовать на завтрашнем собрании IBU по поводу доклада Макларена? Меня пока не приглашали, но я обязательно подумаю об этом и поговорю с руководством», — признался 29-летний спортсмен.

А вот Фуркад-младший, ранее активно призывавший к борьбе с запрещёнными веществами, похоже, устал от обсуждения этой темы.

«Мы слишком много говорим о допинге в последнее время. Сейчас не появилось никакой новой информации, и я хочу сконцентрироваться на спорте. Атлеты, которые сейчас выступают на Кубке мира, имеют полное на то право. Не хочу больше об этом говорить. Возникает очень много недопонимания, и это наносит вред самому главному — спорту», — не сдержался француз.

Чех Михал Шлезингр, являвший инициатором сбора подписей, напротив, молчать не собирается и охотно обсуждает тему письма. В частности он признался, что россияне предложили внести в текст пункт «об обязательном разглашении информации о терапевтических исключениях».

«Я не могу вам назвать имена тех, кто подписал петицию, но подписей собралось почти 160. Поэтому верю, что к нам прислушаются. Я пытался объяснить русским, что добавлять пункт об обязательном разглашении информации о терапевтических исключениях нельзя. Ведь IBU не решает таких вопросов. Если бы мы добавили такой заведомо нереальный пункт в список наших требований, то завернули бы всю петицию», — сказал Шлезингр в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».