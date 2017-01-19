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"Предатель семьи и родины": супруга уличила Тимощука в выводе капитала в Россию
Фото: globallookpress.com
Известный в прошлом украинский футболист Анатолий Тимощук выводил семейные деньги на счета заграничных банков. С таким обвинением в адрес спортсмена выступила его бывшая жена Надежда Навороцкая. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ее аккаунт в Facebook.
«Даже 10 лет назад никто б не поверил в то, что будет такой несуразный и больной конфликт между Россией и Украиной. И в этот непростой момент, Толик - взрослый гражданин, лидер и капитан национальной сборной, обременённый социальной ответственностью, декларирующий себя как истинный патриот, будет сомневаться ехать к раненым украинским солдатам. И в то же время самовольно выводить семейные финансы в Россию, открывать бизнес, регистрировать его на других лиц, зазывать людей в собственный ресторан поддерживать российских спортсменов», - написала Навороцкая.
Долгое время семья экс-капитана сборной Украины Тимощука считалась одной из самых крепких в украинском спорте. Но в июне 2016 года футболист ушел от жены к своей русской любовнице. По сообщениям СМИ, спортсмен угрожает супруге лишить ее родительских прав на дочерей-двойняшек. Неделю назад 37-летний футболист принял предложение Мирча Луческо перейти в тренерский штаб петербургского «Зенита». Анатолий Тимощук становился чемпионом трех стран: Украины с «Шахтером» из Донецка, России с петербургским «Зенитом» и Германии с мюнхенской «Баварией».
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