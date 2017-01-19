«Предатель семьи и родины»: супруга уличила Тимощука в выводе капитала в Россию

Известный в прошлом украинский футболист Анатолий Тимощук выводил семейные деньги на счета заграничных банков. С таким обвинением в адрес спортсмена выступила его бывшая жена Надежда Навороцкая. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ее аккаунт в Facebook

«Даже 10 лет назад никто б не поверил в то, что будет такой несуразный и больной конфликт между Россией и Украиной. И в этот непростой момент, Толик - взрослый гражданин, лидер и капитан национальной сборной, обременённый социальной ответственностью, декларирующий себя как истинный патриот, будет сомневаться ехать к раненым украинским солдатам. И в то же время самовольно выводить семейные финансы в Россию, открывать бизнес, регистрировать его на других лиц, зазывать людей в собственный ресторан поддерживать российских спортсменов», - написала Навороцкая.