ФК "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Палмейрасом" в первом матче после авиакатастрофы

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Палмейрасом" со счетом 2:2 в товарищеском матче, который стал первым для команды после авиакатастрофы.

Игра с действующим чемпионом Бразилии прошла на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.

Ранее стало известно о том, что клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартует 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.