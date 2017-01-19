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Серена Уильямс попросила журналиста извиниться перед ней
Вопрос корреспондента, назвавшего игру Серены Уильямс «неровной», разозлил американскую теннисистку. Спортсменка потребовала журналиста извиниться. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт турнира Australian Open.
«Думаю, это очень негативное замечание. Вы серьёзно? Если это ваше наблюдение, то вам нужно было быть там. Это были не очень добрые слова, вы должны извиниться. Хотите извиниться?» — задала журналисту вопрос Уильямс.
Как говорится в публикации, журналист принес спортсменке свои извинения, после чего пресс-конференция продолжилась. В матче второго круга Australian Open американка победила по итогам двух сетов чешскую теннисистку Люси Шафаржову.
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