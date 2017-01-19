Мужская ДНК не может отразиться на допинг-пробе спортсменки после секса - Люнгквист

ДНК и гормоны мужчины не могут попасть в допинг-пробу спортсменки после занятий сексом, заявил бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), а ныне член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Арне Люнгквист.

Ранее в четверг вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко , курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, комментируя приведенные во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном факты манипуляций с допингом во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, заявил, что царапины на пробирках не являются доказательством манипуляций, а наличие в женских допинг-пробах мужской ДНК и гормонов можно объяснить взятием образцов в течение нескольких дней после полового контакта.

"На самом деле это не так. ДНК человека является очень личным показателем, ей нельзя поделиться во время сексуальных отношений. Поэтому я бы сказал точно, что такое объяснение можно отклонить", - приводит слова Люнгквиста Expressen.

В докладе Макларена утверждалось, что сочетание факторов — возможность открытой крышки, наличие царапин и пятен, а также неразбериха с ДНК, дает основание утверждать, что на Олимпиаде-2014 происходила подмена проб россиян. Также в докладе сообщалось, что допинг-пробы россиян с Игр-2014 в Сочи содержат физиологически невозможный уровень соли.