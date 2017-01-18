Валуев предрек цепную реакцию после отказа Шубенкова от российского флага

Николай Валуев. Решение российского легкоатлета Сергея Шубенкова , который намерен выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, может повлечь за собой цепную реакцию среди других спортсменов в стране. Такое мнение в интервью Национальной службе новостей (НСН) высказал боксер-тяжеловес, депутат Госдумы

«Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет, мониторить ситуацию, — сказал Валуев. — Но самая главная опасность во всем этом — моральная неустойчивость возможных последователей Шубенкова».

Поступок Шубенкова прокомментировала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова . Она отметила, что теперь многие будут обвинять спортсмена в предательстве. «Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться», — заявила Журова в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Ранее 18 января сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.