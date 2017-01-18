Египет объявил террористом обладателя звания самого популярного футболиста мира

Бывший футболист сборной Египта Мохаммед Абутрик объявлен властями арабской республики террористом. Его подозревают в связях с боевиками запрещенной в стране исламистской организации «Братья-мусульмане» . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

Согласно постановлению властей Египта, футболисту будет запрещен выезд за границу, также будет приостановлено действие паспорта спортсмена. Также будут заморожены активы Абутрика. Как заявил адвокат спортсмена Мохамед Осман, сторона футболиста будет оспаривать это постановление. В 2015 году правительство арабской республики заморозило активы туристической компании, совладельцем которой выступает Мохаммед Абутрики, за подозрения в финансовой помощи «Братьям-мусульманам». Футболист тогда все обвинения в свой адрес отверг.

Как говорится в публикации, Абутрики дважды (в 2007 и 2008 годах) признавался самым популярным футболистом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).