Экс-футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

Футболист Юра Мовсисян , выступавший ранее за московский «Спартак» , заявил, что проблему расизма в России сильно преувеличивают за границей. Слова спортсмена передают Рамблер/новости со ссылкой на ESPN

«Расизм есть и здесь, мы с ним сталкиваемся каждый день в США. Я вообще не думаю, что в этом плане будет ощутима разница между Россией и США. Если отправиться в Россию туристом или комментатором, то никакого расизма там не увидишь. Знаю, что президент Путин сделает все возможное, чтобы этого не было», — заявил нападающий.

Кроме того, Мовсисян добавил, что расизм «есть везде» и что он сталкивался с ним в Германии и в Испании. Спортсмен выразил сожаление по поводу того, что люди «не могу просто жить в согласии».

Юра Мовсисян покинул российский клуб в 2016 году, чтобы продолжить карьеру в американском клубе «Реал Солт-Лейк». 29-летний футболист выступал за эту команду в период с 2007 по 2009 года. В составе «Спартака» игрок провел 66 матчей и забил 27 мячей.