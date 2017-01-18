Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

"Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА , и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России", - сказал Чеферин.

Он добавил, что УЕФА ввел новый протокол хранения образцов в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.