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Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в России
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация не выявила проблем с допингом в России, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
"Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России", - сказал Чеферин.
Он добавил, что УЕФА ввел новый протокол хранения образцов в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.
В декабре была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинговых нарушениях. В докладе утверждалось, что несколько проб российских футболистов оказались положительными.
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