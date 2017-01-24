Вице-президент ВФЛА назвал информатора ARD обиженным мальчиком

Чемпион Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту, вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов поделился мнением о бегуне Андрее Дмитриеве , который выступил информатором для журналистов немецкого телеканала ARD.

«То, что рассказал Андрей Дмитриев, ни на кого никак не повлияло. Это человек, который сам не показал особых результатов, и, может быть, какая-то обида взыграла в связи с тем, что его обогнали. Вот он и ведёт себя как обиженный мальчик», — цитирует «Чемпионат» слова Сильнова, произнесённые в эфире телеканала «Матч-ТВ».

По мнению Сильнова очередной фильм о допинге в России представляет собой попытку оказать влияние на рабочую группу Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF), находящуюся сейчас в Москве.

«Вы сами видите, что фильмы выходят именно накануне какой-то встречи, собрания. Поэтому понятно, что это делается с одной целью — подлить масла в огонь и привлечь как можно больше внимания, сделать негатив», — считает Сильнов.

22 января вышел новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике. В основу картины легли показания бегуна Дмитриева.