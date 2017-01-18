Российский легкоатлет Шубенков принял решение соревноваться под нейтральным флагом
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Российский легкоатлет Шубенков принял решение соревноваться под нейтральным флагом

Российский легкоатлет Шубенков выступит под нейтральным флагом
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что собирается подать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
«Моя заявка ещё не ушла в IAAF, но как раз сейчас я нахожусь в процессе её написания. Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», — приводит слова чемпиона мира 2015 года по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами «Комсомольская правда».
Ранее экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв объяснил, почему некоторые российские легкоатлеты начали подавать индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях.
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