Балахничев: IAAF подталкивает российских легкоатлетов к убийственному решению

Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв объяснил, почему некоторые российские легкоатлеты начали подавать индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях.

«Это вполне естественный процесс. Он обусловлен теми правилами, которые для России ввела Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Поэтому я одобряю то, что делают спортсмены, и им надо всячески помогать. Вообще, за этот процесс отвечают обычно так называемые представители атлетов. То есть менеджеры. Но теперь этим должна более активно также заниматься и федерация», — приводит слова Балахничёва «Комсомольская правда».

Эксперт считает, что у спортсменов может пропасть всякая мотивация тренироваться, оставаться, жить в России и выступать за страну.

«Если у спортсменов-профессионалов в нашей стране не будет возможности участвовать в коммерческих стартах, то поток спортивных эмигрантов может возрасти. В настоящее время спортсмены будут идентифицированы под своими именами как просто спортсмены, выступающие под флагом Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — отметил он.

По мнению Балахничёва надо настаивать на выступлении под флагом Российской Федерации, потому что выступают чистые спортсмены, проверенные, прошедшие отбор на участие через специальную комиссию, созданную для этого в IAAF.

«То, что запрещают выступать под своим флагом? Это безобразие, часть этой враждебной политики. Спортсмены теряют основной мотив выступать за свою страну. В этой ситуации спортсмен должен принимать решение, что ему делать — оставаться в России или уезжать. Естественно, они подталкивают наших атлетов к принятию такого непатриотичного и убийственного для нас решения. Они просто могут выкосить целое поколение атлетов», — добавил спикер.

Ранее три российские легкоатлетки подали заявки в IAAF на участие в международных соревнованиях.