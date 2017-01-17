Сборная России по гандболу победила поляков в матче чемпионата мира

Сборная России по гандболу обыграла команду Польши со счетом 24:20 в третьем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Дмитрий Ковалев , на счету которого семь мячей. Лучшим игроком встречи был признан голкипер российской команды Вадим Богданов

После трех матчей россияне занимают второе место в группе, одержав две победы (четыре очка). Первое место у команды Франции - три победы. В плей-офф выходят четыре из шести команд.

В следующем матче россияне, выступающие в группе А, 17 января сыграют против сборной Франции.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала.