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Дзюба пошутил о переходе в Китай
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
После разгромной победы петербургского «Зенита» над китайским клубом «Чанчунь Ятай» нападающий Артем Дзюба пошутил о своем переходе в один из клубов Китая. Слова российского футболиста передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт спортсмена в Instagram.
«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба.
Кроме того, футболист пригласил с собой партнера по команде Александра Кокорина. Товарищеская игра между «Зенитом» и «Чанчунь Ятай», проходившая в Дубае, закончилась со счетом 5:2. Голы у российской команды забили Жозе Моурисио (51, 63 минуты), Юрий Жирков (70) и Артем Дзюба (78, 80). В прошлом сезоне «Чанчунь Ятай» занял 12-ю строчку в чемпионате Китая.
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