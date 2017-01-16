Дзюба пошутил о переходе в Китай

После разгромной победы петербургского «Зенита» над китайским клубом «Чанчунь Ятай» нападающий Артем Дзюба пошутил о своем переходе в один из клубов Китая. Слова российского футболиста передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт спортсмена в Instagram

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба.