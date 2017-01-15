Главный тренер «Уфы» Семак исполнил удар через себя на тренировке
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Главный тренер «Уфы» Семак исполнил удар через себя на тренировке

Тренер «Уфы» Семак исполнил удар через себя на тренировке
Фото:
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выполнил удар через себя во время игры в теннисбол на тренировке команды.
Помощники Семака по тренерскому штабу бурно отреагировали на действие 40-летнего специалиста. Уфимский клуб проводит предсезонный учебно-тренировочный сбор на Кипре.
Семак возглавил «Уфу» 30 декабря, подписав контракт с клубом на полтора года с возможностью продления еще на год. До этого он работал в санкт-петербургском «Зените».
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