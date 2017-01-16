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Александр Емельяненко намерен возобновить профессиональную карьеру
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко планирует провести свой первый бой после выхода на свободу из колонии. Об этом сообщает газета "Известия".
"Последние месяцы я активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции", — цитирует издание Емельяненко.
Экс-чемпион мира и Европы по боевому самбо также рассказал, что пытался поддерживать спортивную форму и в тюрьме, однако, по словам бойца, там "нет условий для проведения полноценных тренировок". Емельяненко также выразил надежду, что в течение месяца сможет выйти "на пик своих возможностей". Спортсмен поделился с изданием, что у него уже есть "хорошие предложения по поводу организации дебютного поединка" в российских промоушенах, но пока он еще выбирает и ни одного из контрактов не подписал.
"Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг", — отметил Емельяненко-младший.
Александр Емельяненко — один из самых известных российских бойцов ММА. Он приходится младшим братом Федору Емельяненко, которого многие СМИ, в том числе американские, называют величайшим бойцом смешанного стиля в истории. 24 ноября стало известно, что Александр Емельяненко вышел на свободу из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал наказание за сексуальное насилие над девушкой.
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