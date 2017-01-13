Российская фигуристка решила выступать за Венгрию
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Рамблер/новости

Российская фигуристка решила выступать за Венгрию

Российская фигуристка решила выступать за Венгрию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила выступление российской фигуристки Анны Яновской за Венгрию. С таким заявлением выступил руководитель ФФККР Александр Горшков. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на «Р-Спорт».
«Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила ее переход. Этот вопрос решился относительно недавно», — заявил Горшков.
Партнером 20-летней Анны Яновской будет Адам Лукач. В 2012 году в паре с Сергеем Мозговым девушка выиграла юношеские Олимпийские игры, а также чемпионат мира и дважды – финал юниорского Гран-при. В мае 2016 года дуэт распался, а новой партнершей Мозгова стала Бетина Попова.
Спорт
Анна Яновская Адам Лукач Александр Горшков
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