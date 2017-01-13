Российская фигуристка решила выступать за Венгрию

«Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила ее переход. Этот вопрос решился относительно недавно», — заявил Горшков.

Партнером 20-летней Анны Яновской будет Адам Лукач . В 2012 году в паре с Сергеем Мозговым девушка выиграла юношеские Олимпийские игры, а также чемпионат мира и дважды – финал юниорского Гран-при. В мае 2016 года дуэт распался, а новой партнершей Мозгова стала Бетина Попова.