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Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Фото: Анастасия Павлюченкова © AP Photo/Dita Alangkara
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В четвертом раунде россиянка, "посеянная" на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:3, 6:3.
Соперницы провели друг против друга восьмую встречу. Лидирует в этом противостоянии 31-летняя Кузнецова - 5-3.
25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия, пробилась через квалификацию) - Винус Уильямс (США, 13).
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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