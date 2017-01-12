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Пользователи оценили двигающую бедрами Шарапову
Почти 350 тысяч просмотров набрала видеозапись с пританцовывающей Марии Шараповой, которую теннисистка выложила в своем Instagram. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Пятисекундный ролик, о котором идет речь, представляет собой кадр со съемок рекламы для компании Head. Запись также прокомментировали более тысячи подписчиков спортсменки в Instagram.
Это же видео, опубликованное в твиттере теннисистки, собрало почти 640 ретвитов и 3,5 тысячи лайков.
Ранее СМИ сообщили, что доход Шараповой от рекламных и спонсорских контрактов составляет 19,9 миллиона долларов, несмотря на дисквалификацию из-за применения мельдония и пропуск большей части сезона, а также заморозки сотрудничества со стороны некоторых спонсоров (Nike, Tag Heuer). Теннисистка вернется на корт в апреле 2017 года.
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