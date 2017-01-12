В WADA дали ответ на требование отстранить РФ от мировых турниров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пояснило, может ли иметь последствия требование института антидопинговых организаций (iNADO) отстранить Россию от участия во всех международных турнирах. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Спорт-Экспресс»

В WADA подчеркнули, что исключить российские спортивные организации со всех международных соревнований могут только международные федерации спорта, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК). При этом руководствоваться они должны кодексом WADA. Таким образом, требование iNADO не играет решающей роли.

В заявлении WADA отмечается, что международные спортивные федерации должны сделать все возможное, чтобы право проведения чемпионатов получали только те страны, чье правительство поддержало конвенцию ЮНЕСКО , а местные спортивные организации соответствуют кодексу WADA.

Десятого января антидопинговые организации 19 стран (NADO) призвали отстранить Россию от всех международных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя спортивные мероприятия до тех пор, пока антидопинговая система страны не будет соответствовать требованиям WADA.