УЕФА: средний возраст футболистов РФПЛ является самым высоким в Европе

Средний возраст игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Суперлиги Турции является самым высоким среди всех европейских клубных чемпионатов. Такие данные представлены в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Самые "возрастные" лиги - это чемпионаты России и Турции, где средний возраст игроков составляет 27,1 года. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26,9). Лиги Франции (26,0) и Германии (25,4) еще "моложе". Самая "молодая" лига Европы - второй по силе дивизион Нидерландов (23,1)", - говорится в отчете.

По данным УЕФА, в мире всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России - Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Аналогичный показатель среднего возраста футболистов у Мексики - 27,1.