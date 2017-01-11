В "Орле" заявили о снятии клуба с чемпионата России потере профессионального статуса

Директор футбольного клуба "Орел" Дмитрий Прокопенко сообщил, что команда снимется с чемпионата России и лишится профессионального статуса в зимнее межсезонье.

"Заявление было подано еще в конце ноября, просто официальное решение о снятии пока не принято. Никаких вариантов сохранения профессионального статуса на данный момент нет, ситуация безвыходная. Это решение учредителя клуба - правительства области. Уже в это межсезонье мы планируем сняться с чемпионата ПФЛ и подать заявку на вступление в любительскую лигу.

Регион заинтересован финансировать клуб, но и у региона есть проблемы, поэтому мы были вынуждены урезать финансирование почти в два с половиной раза", - приводит слова Прокопенко ТАСС.

Также директор зелено-белых отметил, что долгов в клубе на данный момент нет, однако и средств на продолжение сезона тоже.

"Мы полгода пытались выровнять ситуацию, но самостоятельно этого сделать не можем: столько спонсоров в области нет, а из-за финансовых проблем, сложившихся еще в 2014 году, мы до сих пор не можем выйти на нулевой баланс, скажем так.

Мы специально уменьшили всем сотрудникам зарплату в два раза, чтобы хоть как-то сохранить клуб, но этого бюджета нам даже не хватило бы, чтобы доиграть сезон. И ребят мы уведомили еще два месяца назад, чтобы они постарались найти себе новый клуб", - рассказал Прокопенко.

Однако "орлы" не рассматривают вариант с банкротством.

"Банкротство? Но кому от этого легче? Так что о банкротстве речи не идет, хотим сохранить клуб и лицо, пусть сейчас хотя бы в любительской лиге", - подчеркнул директор.

Футбольный клуб в Орле был создан в 1960 году и с тех пор носил разные названия. Команда никогда не принимала участие в розыгрышах Премьер-лиги. В текущем сезоне "Орел" выступает в дивизионе "Центр" второго дивизиона чемпионата страны и после 15 туров занимает 11-е место из 13-ти, имея 15 очков в активе.

Во вторник портал orelsport.ru выложил скриншот документа за подписью исполняющего обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области, в котором говорится, что в связи со значительным сокращением госфинансирования клуба (23 млн 979,1 тысячи рублей в 2016 году, 10 млн 576,151 тысячи в 2017-м) и отсутствия внебюджетных источников финансирования, принято решение о снятии клуба с чемпионата России и заявку его в первенство любительских футбольных клубов.