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Роналду поиграл в футбол апельсином в ответ на вызов Дуэйна Уэйда
Видео было опубликовано на странице футболиста в https://www.instagram.com/cristiano/.
Выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» защитник днем ранее записал видеоролик с приготовлением яичницы, бросив вызов Роналду.
«Доброе утро, Кришитану. Моя трехочковая яичница может быть именно тем, чего ты хочешь», — написал Уэйд в Instagram.
В ответ на это португалец пожонглировал апельсином и показал трюк с тостером. «Смотри и учись, Дуэйн. По-моему, я его уделал., вам так не кажется?», — написал Роналду.
В декабре Роналду выполнил трюк с бутылкой в ответ на вызов Дуэйна Уэйда.
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