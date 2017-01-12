Роналду поиграл в футбол апельсином в ответ на вызов Дуэйна Уэйда

Видео было опубликовано на странице футболиста в https://www.instagram.com/cristiano/.

Выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» защитник днем ранее записал видеоролик с приготовлением яичницы, бросив вызов Роналду.

«Доброе утро, Кришитану. Моя трехочковая яичница может быть именно тем, чего ты хочешь», — написал Уэйд в Instagram.

В ответ на это португалец пожонглировал апельсином и показал трюк с тостером. «Смотри и учись, Дуэйн. По-моему, я его уделал., вам так не кажется?», — написал Роналду.

В декабре Роналду выполнил трюк с бутылкой в ответ на вызов Дуэйна Уэйда.