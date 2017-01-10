NADO призывает лишить Россию международного спорта

Россия должна быть отстранена от всех международных соревнований и лишена всех международных турниров из-за допинг-скандалов. С таким заявлением выступили Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Р-Спорт

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1 — Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.

«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», - говорится в заявлении организации.

Для российских спортсменов в организации предлагают применить стандартную схему, по которой спортсмены из России будут выступать на правах «нейтральных атлетов». Руководство NADO также призвало расследовать все факты нарушения антидопинговых правил, указанных в докладе Макларена. Указанные предложения были одобрены Национальными антидопинговыми агентствами Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.