Мутко прокомментировал призыв NADO отстранить Россию от всех соревнований

Виталий Мутко. Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер правительства РФ

Во вторник NADO 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

"Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций", — сказал Мутко по телефону.