Роналду передал привет российским болельщикам

Футболист Криштиану Роналду поприветствовал российских болельщиков на русском языке. Нападающий сборной Португалии сказал «Привет!» и «На здоровье!». Спортсмен также заявил, что хочет выиграть Кубок конфедераций. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Спорт-экспресс»

«Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок — это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе всё возможно», - заявил Роналду.

Сборная Португалии сыграет на турнире в группе А, где также оказались Россия, Новая Зеландия и Мексика. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА , АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Помимо команд группы А, на турнире также выступят Германия (чемпион мира 2014 года), Австралия (победитель Кубка Азии 2015 года), Чили (победитель Кубка Америки 2015 года), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016 года). Португалия примет участие в Кубке конфедераций в качестве чемпиона Европы 2016 года. Позже станет известен представитель африканского континента.