Хоккеист сборной Швеции объявил бойкот российским СМИ

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк отказался от общения с российской прессой.

Об этом хоккеист сообщил журналистам после игры с московским «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ, выигранной его командой со счетом 5:3, сообщает «Спорт Бизнес Online». Причиной бойкота Умарка стало интервью, данное по ходу Кубка Первого канала, когда слова шведа были неправильно переведены (Агентства растиражировали фразу «Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, и мы счастливы, что уничтожили праздник». — RT).

После этого шведский хоккеист извинился за высказывания о российском хоккее, которые, по его словам, были неправильно переданы.