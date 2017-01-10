Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесли

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация перенесла на неопределенный срок вскрытие допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам Сулеймана, представители боксера не смогли вовремя прибыть на вскрытие пробы и попросили перенести эту процедуру на другую дату.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря нашли минимальное количество запрещенного вещества остарина. После этого бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира был отменен.

Позже выяснилось, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря были отрицательными. Вскрыть пробу «Б» должны были 6 января в Лос-Анджелесе. Сделать это просил сам Поветкин. Вскрытие и исследование пробы «Б» проводится в той же антидопинговой лаборатории, где исследовалась проба «А», но другим специалистом.