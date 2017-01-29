Вратарь «Аризоны» поразил ворота броском через всю площадку в Матче звёзд НХЛ

Команда Тихоокеанского дивизиона отпраздновала победу в конкурсе бросков в рамках Матча звёзд НХЛ благодаря невероятному попаданию голкипера «Аризона Койотиз» Майка Смита

На решающем, четвёртом этапе конкурса, его участникам было предложено поразить ворота броском через всю площадку. Значительная часть ворот при этом была закрыта специальным пластиковым щитом.