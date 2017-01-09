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Французский биатлонист назвал российского мошенником после этапа Кубка IBU
Французский биатлонист Аристид Бегю заявил, что выступает в поддержку чистого спорта, намекнув на то, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.
«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику – нет! ЭПО — стоп! Мы хотим чистый спорт», — написал Бегю в Twitter.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 января 2017 г.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = ⛔️#OnVeutUnSportPropre
В минувшие выходные на этапе Кубка IBU в Мартелле Логинов победил в спринте и гонке преследования, а Бегю стал восьмым и шестым соответственно.
Ранее глава британской антидопинговой службы (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что после анализа второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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