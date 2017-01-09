Французский биатлонист назвал российского мошенником после этапа Кубка IBU

Французский биатлонист Аристид Бегю заявил, что выступает в поддержку чистого спорта, намекнув на то, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову , отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.

«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику – нет! ЭПО — стоп! Мы хотим чистый спорт», — написал Бегю в Twitter.

В минувшие выходные на этапе Кубка IBU в Мартелле Логинов победил в спринте и гонке преследования, а Бегю стал восьмым и шестым соответственно.