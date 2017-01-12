Украинский комментатор предложил россиянам отметить серебро биатлонистов «Боярышником»

Комментатор одного из спортивных украинских телеканалов в прямом эфире пошутил над российскими поклонниками биатлона и ситуацией с отравлением «Боярышником» в Иркутске.

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды», — сказал он.

Ранее в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге победила четвёрка из Норвегии, а российские биатлонисты финишировали четвёртыми.

В декабря 2016 года в Иркутске 78 человек погибли от отравления «Боярышником».