Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Также ФИФА объявила победителя в номинации «Лучший тренер 2016 года». Среди мужчин им стал итальянец Клаудио Раньери («Лестер Сити)», среди женщин — немка Сильвия Найд (сборная Германии).

Лучшей футболисткой была названа американка Карли Ллойд («Хьюстон Дэш»).

Приз за честную игру получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который отказался от Южноамериканского кубка в пользу бразильского «Шапекоэнсе», 19 игроков которого погибли в авиакатастрофе в ноябре 2016 года.

12 декабря Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football. C 2010 по 2015 год награду издание вручало награду совместно с ФИФА. 16 сентября сотрудничество между сторонами было прекращено. С 2016 года обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 год.

Также в 2016 году португалец в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.