Самолет с командой НХЛ совершил экстренную посадку через 5 минут после взлета

Перевозивший команду НХЛ самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за дыма в кабине пилота. Как сообщает Bellevile News-Democrat, взлетевший из аэропорта Сент-Луиса лайнер запросил посадку через пять минут после взлета.

На борту самолета на момент происшествия находилось 50 пассажиров, включая игроков и персонал клуба НХЛ "Даллас Старз".

По предварительным данным, причиной дыма стала электрическая неисправность, при этом возгорания не произошло.

Отмечается, что через некоторые время хоккейная команда была отправлена по маршруту резервным бортов. Спортсмены вылетели в Лос-Анджелес, где им предстоит провести встречу против "Кингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.