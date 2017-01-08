Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен сумел отстоять свое преимущество в гонке преследования, которая состоялась в воскресенье, 8 января. Ближайший преследователь Устюгова норвежец Мартин Сундбю стартовал на 1 минуту 11,9 секунды позже. В результате на финише разрыв между ними сократился до 1 минуты 2,9 секунды. Третье место занял итальянец Дарио Колонья.

Устюгов победил в шести из семи этапов «Тур де Ски». 7 января он финишировал вторым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров, пропустив вперед Сундбю.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.