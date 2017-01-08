В США баскетболистки подрались во время матча

Массовая женская драка произошла во время баскетбольного матча в США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter американского баскетбольного эксперта Тайлера Бишофа. Он опубликовал видео инцидента, произошедшего во время встречи университетских женских команд Невады и Юты.

На кадрах видно, что инцидент произошел после остановки игры. Возле кольца одна из баскетболисток случайно врезалась плечом в соперницу. Та сильно оттолкнула ее. Ответом стал удар в лицо. Мгновенно к драчуньям устремились партнеры по команде, завязалась потасовка.

A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n — Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) January 8, 2017

Тренерам и судейскому персоналу с трудом удалось утихомирить разъяренных спортсменок. Девушек вывели за пределы игровой площадки. Теперь участницам драки грозит дисквалификация.

Матч завершился победой «Невады» со счетом 55:53