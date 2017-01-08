Глава UKAD: Россию надо отстранить от Олимпиады-2018

Дэвид Кенворти, глава Британского антидопингового агентства (UKAD), заявил, что сборную России необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Р-Спорт

По мнению главы UKAD, Международный олимпийский комитет совершил большую ошибку, не отстранив Россию от игр: «Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость».

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.