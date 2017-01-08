Новый владелец "Анжи": "Мне не нужен клуб"

Новый владелец "Анжи" Осман Кадиев заявил, что ему не нужен махачкалинский клуб.

"Инициатива о смене владельца клуба исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова . К финансированию клуба будут привлекаться мои собственные средства и частных спонсоров.

Зачем проект "Анжи" мне? Лично мне это не нужно. Но кому-то ведь надо было взяться за "Анжи"? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике? – приводят слова Кадиева российские СМИ.

Напомним, что руководство "Анжи" приняло решение расстаться с ведущими футболистами.