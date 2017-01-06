Чешская биатлонистка Коукалова призвала дисквалифицировать сборную России

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», — заявила Коукалова.

Она также отметила, что не знает, какие конкретно российские спортсмены принимали допинг и есть ли доказательства их вины. «У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно», — добавила Коукалова.