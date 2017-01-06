Ефимова перенесла операцию по удалению миндалин в Израиле

Утром 6 января лидер сборной России по плаванию, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова в клинике Ramat Aviv Medical Center (Иерусалим, Израиль) перенесла операцию по частичному удалению миндалин.

«Надеемся, теперь Юлия Ефимова наконец-то избавилась от проблемы, которая беспокоила её с апреля прошлого года. Сегодня в иерусалимской клинике Ramat Aviv Medical Center доктор Шломо Царфати провёл Юле операцию по частичному удалению миндалин методом лазерной тонзиллэктомии. Всё прошло в штатном режиме. Мы пообщались сразу после хирургического вмешательства – Юля была в хорошем настроении, улыбалась, шутила. Ей уже сейчас можно покинуть клинику, но пока она отдыхает в палате. Операцию на носу доктор Царфати после осмотра решил не делать – будем решать медикаментозными методами. Юля проведёт в Израиле ближайшую неделю. На 9 января назначен приём, после которого станут понятны точные сроки восстановления. Пока ориентиры такие: неделю пить антибиотики, тренировки можно возобновить через две-три недели», — написала на странице спортсменки в Фейсбук её агент Анна Митькова.