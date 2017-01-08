Капитан молодежной сборной России по хоккею рассказал о самом тяжелом моменте на ЧМ

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Кирилл Капризов считает, что самый тяжёлый для команды момент на чемпионате мира наступил после второго поражения на групповом этапе от американцев.

«Самый тяжёлый момент был после второго поражения в группе, нам надо было больше общаться внутри команды, чтобы сплотиться. Нельзя было опускать руки. Тем более что при такой форме турнира всё решается не в группе, а в играх на вылет. Рад, что все себя перебороли», — цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, хоккеист рассказал, что не планирует переходить в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», которым он был задрафтован. По словам Капризова, ему «ещё надо многое доказывать в «Салавате Юлаеве».

Молодёжная сборная США по хоккею стала победителем чемпионата мира 2017 года в Канаде. В финале американцы обыграли команду хозяев соревнований.

Сборная России завоевала на турнире бронзовые медали, в матче за третье место обыграв сборную Швеции.