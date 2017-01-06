Капризов установил рекорд для российских хоккеистов по количеству голов за один МЧМ
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Капризов установил рекорд для российских хоккеистов по количеству голов за один МЧМ

Капризов установил рекорд для российских хоккеистов
Фото:
Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один чемпионат мира.
В матче за третье место с командой Швеции Капризов вывел россиян вперёд в начале второго периода. Таким образом, на его счету стало девять шайб. По восемь шайб за один турнир ранее в российской истории забивали Александр Королюк на МЧМ-1995 и Никита Филатов на МЧМ-2009.
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Спорт
Кирилл Капризов Никита Филатов Александр Королюк
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