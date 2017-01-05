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Белорусский штангист отстранен на 4 года за употребление четырех видов допинга
Национальное антидопинговое агентство Белоруссии дисквалифицировало на четыре года 20-летнего тяжелоатлета Станислава Ладорного за употребление четырех видов запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте организации.
В пробе спортсмена были обнаружены анастрозол, мельдоний, а также экзогенные (метандиенон) и эндогенные ААС (анаболические андрогенные стероиды).
Спортсмен дисквалифицирован с 4 ноября 2016 года по 3 ноября 2020 года. Также аннулированы его результаты, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года.
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