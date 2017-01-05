Один из напавших на борца ММА Расула Мирзаева опознан

Борец ММА Расул Мирзаев опознал одного из напавших на него преступников. Как сообщают в пресс-службе СК РФ по Москве, предпринимаются меры для задержания подозреваемых.

Друг бойца ранее рассказал о произошедшем журналистам РЕН ТВ. По словам Аниуара Чеченова, друг позвонил ему сразу после нападения и попросил о помощи. К моменту, когда он подъехал в подъезду, на месте уже работали медики.

Напомним, нападение на Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря. В квартиру к спортсмену вломилась группа преступников, избила его и несколько раз выстрелила из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись с места инцидента.

По факту произошедшего возбуждено 2 уголовных дела.