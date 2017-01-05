Гурьянов: не все в команде знали про пять буллитов
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Гурьянов: не все в команде знали про пять буллитов

Гурьянов: не все в команде знали про пять буллитов
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Нападающий молодёжной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал итоги матча с командой США.
«Буллиты отрабатывали, конечно. Увы, нам не повезло. После трёх буллитов не выплеснулись. Только несколько человек поехали праздновать победу, они не знали про пять буллитов», — приводит слова Гурьянова «Чемпионат».
Он добавил, что не считает этот матч лучшим для себя в составе сборной.
«Все старались, вышли на третий период, проигрывая оду шайбу, смогли счёт сравнять. Ни к кому претензий нет. Отдали всё, просто не повезло. Какой это лучший матч для меня? Мы же проиграли», — отметил Гурьянов.
Сборная России уступила команде США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. RT вёл текстовую трансляцию встречи.
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Денис Гурьянов
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