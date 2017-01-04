Арбитр удалил игрока «Порту» за случайное столкновение с ним

Арбитр Луиш Годинью, обслуживавший матч Кубка лиги Португалии между «Порту» и «Морейренше», удалил футболиста «Порту» Данилу после того, как случайно столкнулся с ним.

Спорная ситуация произошла на 80-й минуте игры, когда бежавший спиной назад арбитр сам натолкнулся на Данилу, после чего мгновенно показал ему вторую жёлтую карточку.

«Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным», — прокомментировал этот эпизод Данилу в своём Instagram.

Видео опубликовано Danilo Pereira (@iamdanilopereira) Янв 3 2017 в 4:43 PST

Сам матч завершился минимальной победой «Морейренше», а судья до того, как удалить с поля Данилу, показал красную карточку другому футболисту «Порту» Ясину Браими.